أعلن المعهد الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية «غاماليا»عن إطلاق تقنية جديدة من شأنها تسريع إنتاج لقاحات ضد وباء كورونا في حالة الطفرات السريعة في جينوم الفايروس.



وأوضح مدير المعهد الذي أنتج لقاح «سبوتنيك V»، ألكسندر غينسبرغ، أن «المعهد أطلق التقنية التي من شأنها أن تجعل من الممكن ابتكار مستحضرات لقاح بسرعة ونجاعة كبيرتين إذا بدأ فايروس كورونا في التغير بسرعة».



وأكد كبير المتخصصين في معهد «غاماليا»، فيودور ليسيتسين، في وقت سابق أن أياً من طفرات فايروس كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن لم تؤثر على فعالية اللقاحات الحالية.