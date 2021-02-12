تربع كريستيانو رونالدو على عرش أكثر لاعبي كرة القدم متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجاوز حساباته الثلاثة (إنستغرام، وفيسبوك، وتويتر) حاجز الـ500 مليون مشترك.



ولدى النجم البرتغالي الذي أكمل عامه الـ36 الأسبوع الماضي، 261 مليون متابع في «إنستغرام»، و148 مليون متابع في «فيسبوك»، و91 مليون متابع في «تويتر».



ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفاً بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.