كشفت دراسة صينية وصفت بـ«الصادمة» أن تناول 3 بيضات فقط في الأسبوع يزيد خطر الوفاة المبكرة بمقدار الخمس. ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية (الأربعاء) أظهرت نتائج الدراسة المنشورة في «PLOS Medicine» أن الشباب المشاركين ممن استهلكوا 300 مليغرام إضافة من الكوليسترول يوميا (نحو 3 بيضات أسبوعيا) كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 20%. وقال رئيس الدراسة البروفيسور يو زانغ من جامعة تشجيانغ: «يرتبط تناول البيض بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات الناجمة عن السرطان التي ارتفعت معدلاتها أخيرا بنسبة 24 و16% على التوالي». وأضاف: «كشفت دراستنا أن عشاق البيض عرضة أيضا لمجموعة من المخاطر منها أمراض الجهاز التنفسي وألزهايمر والسكري».