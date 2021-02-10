كشف المدير المالي لشركة «تويتر» نيد سيغال أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالعودة إلى «تويتر» حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة CNBC عما إذا كان سيستعيد ترمب امتيازاته في «التغريد» إذا فاز بالرئاسة مرة أخرى، قال سيغال إن «حظر ترمب دائم»، مشيرا إلى أن «سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة».

واتخذ «تويتر» خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي بحظر ترمب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي. في ذلك الوقت، قال موقع تويتر إنه سيعلق حساب ترمب بشكل دائم «بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف».

وكان موقع تويتر قد أغلق حساب ترمب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من «تكرر نشر رسائل تحرض على العنف».