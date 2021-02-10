أثار أطباء وخبراء أمريكيون في الصحة جدلا واسعا حول ارتداء كمامة واحدة أم 2 لتوفير أفضل وقاية من «كورونا». خصوصا أن عددا من الساسة يضعون كمامتين، بينهم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس. وقال رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الفايروسات الدكتور مات بينيكر (الأربعاء): «كمامة واحدة من النوع الجيد باستمرار على الأنف والفم تفي بالغرض». أما الدكتور دوش شيفر بمركز أبحاث السرطان فيقول: «حسب مكان التواجد، فواحدة من القماش تكفي في الهواء الطلق، بينما يجب ارتداء 2 في أماكن العمل والمتاجر والعيادات والمستشفيات». فيما يؤكد مدير مركز الابتكار في الصحة العالمية الدكتور تشارلز هولمز على «وضع الكمامة الأجود فوق الأقل جودة».