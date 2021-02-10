فيما تشير الدراسات إلى أن أغلب النساء يعانين من نقص دهون أوميغا 3، ما يصيبهن بأعراض تصل إلى أمراض القلب، تؤكد أستاذ الباطنة والغدد الصماء بجامعة عين شمس الدكتورة أمال التهامي، في لقاء تلفزيوني (الثلاثاء) أن هذا النقص طبيعي ويمكن علاجه بتغيرات بسيطة في نمط الحياة، واستدركت: «المهم أن نكتشف هذا النقص عبر 5 علامات، هي: جفاف البشرة والتهابات فروة الرأس وتساقط الشعر، وتقشر وهشاشة الأظافر، والأرق والإرهاق، وقلة التركيز، وآلام المفاصل. ونصحت التهامي بتناول 3 وجبات من الأسماك الدهنية أسبوعياً، والحصول على ساعات نوم كافية، وتناول مكملات أوميغا 3 يوميا، ويفضل المحتوية على فيتامين»ب" لزيادة التركيز.
1 - جفاف البشرة
2 - التهاب فروة الرأس
3 - تقشر وهشاشة الأظافر
4 -الأرق وقلة التركيز
5- آلام المفاصل والإرهاق
1 - جفاف البشرة
2 - التهاب فروة الرأس
3 - تقشر وهشاشة الأظافر
4 -الأرق وقلة التركيز
5- آلام المفاصل والإرهاق