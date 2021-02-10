فيما تشير الدراسات إلى أن أغلب النساء يعانين من نقص دهون أوميغا 3، ما يصيبهن بأعراض تصل إلى أمراض القلب، تؤكد أستاذ الباطنة والغدد الصماء بجامعة عين شمس الدكتورة أمال التهامي، في لقاء تلفزيوني (الثلاثاء) أن هذا النقص طبيعي ويمكن علاجه بتغيرات بسيطة في نمط الحياة، واستدركت: «المهم أن نكتشف هذا النقص عبر 5 علامات، هي: جفاف البشرة والتهابات فروة الرأس وتساقط الشعر، وتقشر وهشاشة الأظافر، والأرق والإرهاق، وقلة التركيز، وآلام المفاصل. ونصحت التهامي بتناول 3 وجبات من الأسماك الدهنية أسبوعياً، والحصول على ساعات نوم كافية، وتناول مكملات أوميغا 3 يوميا، ويفضل المحتوية على فيتامين»ب" لزيادة التركيز.1 - جفاف البشرة2 - التهاب فروة الرأس3 - تقشر وهشاشة الأظافر4 -الأرق وقلة التركيز5- آلام المفاصل والإرهاق