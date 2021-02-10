احتفى جوجل بذكرى مولد الكاتب والشاعر الروسي بوريس باسترناك الذي ولد في 10 فبراير 1890، والذي عرف بروايته عن الاتحاد السوفيتي الدكتور جيفاغو.

اشتهر باسترناك كشاعر مرموق وتعد مجموعته «حياتي الشقيقة» من أهم المجموعات الشعرية التي كتبت بالروسية في القرن العشرين.

منح باسترناك جائزة نوبل للآداب عام 1958 لكنه رفضها، وتوفي في 30 مايو 1960 ولم يحضر جنازته سوى بعض المعجبين.

ويذكر أن روايته «دكتور زيفاكو» تم تحويلها إلى فيلم سينمائي ملحمي بطولة الفنان المصري عمر الشريف، بعنوان «دكتور جيفاغو» عام 1965م، وحصد الفيلم على 5 جوائز أوسكار ويعد ثامن أنجح فيلم على مستوى شباك التذاكر العالمي