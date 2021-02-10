تعمل دول العالم جاهدة لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ظهرت إصابة جديدة لفايروس إيبولا المميت تنذر بعودة تفشي الفايروس من جديد.

وكانت الكونغو الديمقراطية، أعلنت الأحد الماضي اكتشاف حالة إصابة جديدة واحدة بفايروس الإيبولا في شرق البلاد، وذلك بعد نحو 3 أشهر من انتهاء تفشي المرض في البلاد.

وأعلن وزير الصحة بمقاطعة كيفوواللاليوم الشمالية في الكونغو، يوجين نزانزو سياليتا، بأنهم بدأوا التحقيق بشأن الإصابة الجديدة بالفايروس وعلاقتها بحالة التفشي السابقة قبل 3 أشهر، مشيرا إلى أن حالة الإصابة الجديدة هي لزوجة أحد الناجين السابقين من الإيبولا، مطالبا المواطنين باتخاذ إجراءات الوقاية.

فيما أرسلت منظمة الصحة العالمية فريقا من علماء الأوبئة إلى موقع الوفاة الأخيرة للتحقيق بشأن الإصابة الجديدة وعلاقتها بالإصابات السابقة.

وأوضحت وزارة الصحة في الكونغو أنه تم رصد المخالطين للإصابة الجديدة بالإيبولا وهم أكثر من 70 شخصا. وأكدت الكونغو أنها تعمل على احتواء احتمال عودة ظهور فايروس إيبولا.