فيما يتواصل البحث عن معلومات حول مصدر كورونا، أعلنت البعثة المشتركة لخبراء منظمة الصحة العالمية والصين، (الثلاثاء)، أنه ليس هناك أدلة كافية لتأكيد أن الفايروس المستجد كان ينتشر في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين قبل ديسمبر 2019.

وقال رئيس فريق الصين، ليانغ وانيان، في مؤتمر صحفي: «لا يوجد مؤشر على انتقال سارس-كوف-2 بين السكان في الفترة التي سبقت ديسمبر 2019».

كما أضاف أنه «لا توجد أدلة كافية» لتحديد ما إذا كان الفايروس قد انتشر في المدينة قبل ذلك.

ولفت إلى أن انتقال العدوى من حيوان مرجح، لكن حتى الآن «لم يتم التعرف بعد على المضيف».

من جهته، أعلن رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى ووهان، بيتر بن امبارك، أن فرضية تسرب كورونا من مختبر «مستبعدة للغاية»، وذلك في ختام مهمة البعثة في ووهان، والتي أعلن فيها ظهور الفايروس للمرة الأولى.

وأنهى فريق منظمة الصحة العالمية زيارته لمدينة ووهان التي استمرت 4 أسابيع. فبعد انتهاء الحجر الصحي الذي التزموه طوال 14 يوماً، زار خبراء المنظمة عدداً من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفايروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات. وكانت زيارة معهد ووهان للفايروسات من أبرز المهمات على جدول أعمال الخبراء.