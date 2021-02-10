أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس ١١ فبراير ٢٠٢١.

وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف لحماية المصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة (كوفيد 19)، وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفايروس كورونا.