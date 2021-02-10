وصل «مسبار الأمل» الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ بسلام، (الثلاثاء)، كأول مسبار عربي بجهود إماراتية يصل الكوكب الأحمر. وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا سارة الأميري: «سيسهم المسبار في استيعاب أكبر لبيئة المريخ، واستكشاف ما إذا كانت قشرته التحتية تضم أماكن لتجمع المياه، ودراسة الأحوال الجوية المحيطة». وتحكم بسرعة المسبار طاقم عمل إماراتي من غرفة عمليات بمركز محمد بن راشد للفضاء، بحضور نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. فيما هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، الشيخ محمد بن راشد ومسؤولي الإمارات على الإنجاز، وأكد دعم المملكة برامج الإمارات في هذا المجال.