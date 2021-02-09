منذ وقت مبكر من عُمُره اعتنق «الصحافة» وجلب معه أخويه «عبدالله» و«مراد».. ومنذ دخوله «الكار» الإعلامي؛ أتعبته «مهنة المتاعب» فتبعها وأتعبها.. وفي «السلطة الرابعة» توطَّدت علاقة الصُحفي صلاح مخارش بـ«بسلاطين الفن».. ومن تلك المهنة «العصيبة» نشر لفنانين أصبحوا الآن نجوماً.. وبين جدة ودبي تنقل صحفياً ومستشاراً إعلامياً في صحيفة «الجزيرة» وإذاعة «إم بي سي» وقناة «الغد المشرق» إلى أن أُعلن رحيله مغادراً أهله وأحباءه وأصدقاءه مساء اليوم (الثلاثاء).حين استوعب «قلبه الروحي» كل الناس؛ لم يتركه «قلبه العضوي» إلا أن يعطب ثم يرحل به إلى الدار الآخرة.. ومع زملاء الحرف والكلمة؛ تعلَّموا منه أخلاقيات الصحافة.. وأمام أحبائه وأهله وأصدقائه؛ بشاشة وابتسامة وعلو همة.. وحين وضع بمخيلته صورة أراد أن يكون عليها واتجه نحوها تدريجياً؛ وضع أمامه قاعدة «التوقف محرَّم لمن أراد الإنتاج».. ومن إتقان بلغة التراث والثقافة والعادات؛ لم تكن أعماله حفاظاً على الإرث الفني كافية لإزالة الإحساس بالغربة.وعلى مستوى شخصيته المتفردة، كان صاحب أخلاق نادرة وخصال نبيلة وسجايا كريمة، وكان شخصية محبوبة نال احترام كل من عرفه أو سمع به، وشخصية مؤثرة في محيطها الاجتماعي والثقافي والإعلامي والإداري.وحين عُرف بظهوره مع عدد من الفنانين؛ أدار إنتاج عدد من النجوم إعلامياً.. وشارك في الكثير من البرامج التلفزيونية الشهيرة.. وفي 2018 انتقل إلى الإمارات واستقر بها، والتحق بقناة «الغد المشرق» كمستشار برامج في القناة والإذاعة ومقدم للسهرات الفنية في المجموعة.. كان مخزناً للفكر المتجدد، والتطوير الذي لم يتوقف، ومثالاً في النزاهة والإخلاص في العمل، ونموذجاً في العصامية.. مسيرته عبق أصيل ورحلة حياته عمق نبيل.