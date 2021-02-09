أطلق المغني الإماراتي حسين الجسمي (الإثنين) أغنيته الجديدة «ملفت الأنظار» من ألحانه، وكلمات الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان. واعتمد الجسمي مقام «الكرد» في تلحين الأغنية ممزوجا بالآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع العود والإيقاعات الخليجية، ليخرج عملا غزليا بموسيقى عصرية. ويقول مطلع الأغنية: «فيه الـوصوف تـعَدّي.. ســـيد المـها لي ذار// فـايـج وحِـــسنــه فَـــردي.. شمس الـــنهار تغـار». يذكر أن الجسمي «السفير المفوض فوق العادة»، طرح الأغنية الجديدة على قناته في «يوتيوب» كما وزعها على عدد من الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متاحة في المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.