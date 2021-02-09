كشفت المغنية بلقيس فتحي لأول مرة إصابتها بـ«متلازمة الكوخ» أثناء فترة العزل المنزلي الذي فرضته على نفسها ضمن إجراءات الوقاية من فايروس كورونا. وحكت بلقيس في لقائها مع ET بالعربي (الإثنين)، أن العزل تسبب في عدم رغبتها برؤية وجهها في المرأة، لإحساسها بالفشل والإحباط، لتكتشف بعد ذلك أن ما تعانيه هو حالة طبية تعرف بـ«متلازمة الكوخ»، مؤكدة أن زوجها حاول مساعدتها، لكنها لم تستجب لأي أحاديث إيجابية تتلقاها. وقالت بلقيس: «حاولت الخروج من هذه الحالة بجلسات التأمل، وبالفعل تجاوزت المحنة». يذكر أن هذه المتلازمة عبارة عن مجموعة مشاعر سلبية وضيق مرتبط بتقييد الحركة ومن أعراضها الملل واليأس والقلق وصعوبة التركيز.