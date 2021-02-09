تداولت تقارير تقنية تسريبات لفريق عمل «تويتر»، تشير إلى أن المنصة تبحث فرض رسوم للاستفادة من خدماتها مثل «تويت ديك» الذي يسمح للمستخدم بإدارات حسابات متعددة وتنظيم سلسلة الأخبار المتتابعة لقراءة أسهل. ووفق «بلومبيرغ» الأمريكية (الثلاثاء)، يعكف مطورو المنصة على استكشاف طرق أخرى لتبرير الاشتراكات المدفوعة، بما في ذلك زر «التراجع عن الإرسال»، أو المزيد من خيارات تخصيص الصفحة الشخصية، لتقليل اعتماده على الإعلانات التي تقلصت أخيرا وانتقل معظمها لـ«فيسبوك» و«سناب شات». فيما أكد رئيس إدارة منتجات الإيردات في «تويتر» بروس فالك أن «خطط تنويع الإيرادات قد تشمل فرض رسوم»، واختتم: «لا نزال في مرحلة الاستكشاف المبكر لهذه الأفكار»!