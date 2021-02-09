يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمانصرت فـوق المعالي في سماها والازماننسل من وحد الدار وتمكن بالمكانعـز الإسلام وديار العروبة والإنسانمن بداية شبابك سلّموك العنانفارسٍ من صباك الين راس الكيانيا ملكنا فخرنا كل ما طال الزمانانت راع الطويلة وانت سـر الأمانفخرنا بالشدايد بالخفا والبيانوعزنا بالمواجه في ميادين الرهانانت سلمان ويكفي ما يزودك بيانانت سلمانها في كل يوم وكل آن