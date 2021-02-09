يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان
صرت فـوق المعالي في سماها والازمان
نسل من وحد الدار وتمكن بالمكان
عـز الإسلام وديار العروبة والإنسان
من بداية شبابك سلّموك العنان
فارسٍ من صباك الين راس الكيان
يا ملكنا فخرنا كل ما طال الزمان
انت راع الطويلة وانت سـر الأمان
فخرنا بالشدايد بالخفا والبيان
وعزنا بالمواجه في ميادين الرهان
انت سلمان ويكفي ما يزودك بيان
انت سلمانها في كل يوم وكل آن
صرت فـوق المعالي في سماها والازمان
نسل من وحد الدار وتمكن بالمكان
عـز الإسلام وديار العروبة والإنسان
من بداية شبابك سلّموك العنان
فارسٍ من صباك الين راس الكيان
يا ملكنا فخرنا كل ما طال الزمان
انت راع الطويلة وانت سـر الأمان
فخرنا بالشدايد بالخفا والبيان
وعزنا بالمواجه في ميادين الرهان
انت سلمان ويكفي ما يزودك بيان
انت سلمانها في كل يوم وكل آن