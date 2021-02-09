أكد المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي ونائب رئيس الاتصال محمد عيسى الأنصاري لـ«عكاظ» أنّ الإنجاز العربي الكبير في رحلة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، يفتح نافذة عملاقة على تكثيف الأبحاث في علوم الفضاء، وهو يجسّد شعار دولة الإمارات «لا شيء مستحيل»، ويتماشى أيضاً مع شعار المملكة في إكسبو 2020 دبي وهو «طموحٌ بلا حدود».

وبخصوص ما تحقق وعلاقته مع موضوع التنقل قال الأنصاري: «ما تحقق يصبّ في مصلحة موضوع التنقل والفرص أيضا عبر تنقل المعلومات والبيانات والأفكار والبضائع والأشخاص، وأيضا فرص لتطوير قطاع النقل والتنقل وعلوم الفضاء واستكشافه، وهذان الموضوعان أي التنقل والفرص ضمن الموضوعات التي اختارها إكسبو 2020 دبي، إضافة إلى الاستدامة، وهذه الأخيرة تتواجد وبقوة في الخطط الاستراتيجية للمملكة التي باتت تتحقق، وكل إنجاز للمملكة في أي قطاع هو إنجاز لكل عربي».

وأضاف: إكسبو وأجنحة الدول التي تقع في منطقة الفرص وأكبر جناح دولي في منطقة الفرص هو جناح المملكة العربية السعودية يتشاركون في التعاون مع دول العالم وشركاء إكسبو 2020 دبي للتركيز على موضوع الفرص والتنقل والاستدامة، إذ سيلهم هذا التركيز ملايين الزوار في أول إكسبو تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيساهم تطوير هذه الموضوعات في تسريع عجلة التطور الإنساني، لتعود فوائد تطويرها على المجتمعات والشركات الناشئة والكبرى الخليجية منها والعالمية على حد سواء.

وعن افتتاح جناح الاستدامة أمام الجمهور الذي تم مؤخرا قال الأنصاري «هدفنا أن نعطي لمحة عما سيكون عليه إكسبو 2020 دبي كما سنفتتح قريباً للجمهور جناحي التنقل والفرص».

وأردف الأنصاري: «سيكون إكسبو 2020 دبي عبر مشاركة أكثر من 190 بلدا منصة تعتمد أحدث التقنيات بهدف تحفيز التواصل والابداع، وسيشمل أحدث ما اكتشفه العالم ليخوض الزائر تجربة فريدة ومبهرة بين ثقافات شعوب دول العالم في أجواء مرحة ومسلية، مع 60 فعالية يوميا تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية، وفعاليات موسيقية وأدبية، وأخرى حول الصحة».

وبخصوص شعار إكسبو 2020 دبي قال الأنصاري: سيكون الحدث عبر تسخير شعاره الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل» في خدمة الكوكب وأجيال المستقبل منصة عالمية تعمق تواصل العقول وتنمي العمل الجماعي عبر الاطلاع على مشاريع ملموسة لأكبر التحديات العالمية، والعمل على تطوير حلول ناجعة لتخطيها.

واختتم الأنصاري حديثه: سيجتمع في إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 دولة ومنظمة مع ملايين الزوار من شعوب العالم بمن فيهم المفكرون والفنانون والمبدعون لمناقشة تطوير مواضيع «الفرص والتنقل والاستدامة» وتبادل المعرفة، ومن يعلم ربما نصل إلى أبعد من المريخ بكثير إذا ما تعاونا وأطلقنا العنان لأفكارنا وطموحنا.