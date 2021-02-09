رأى الملياردير، مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن التهديدات التي تواجه البشرية بعد جائحة الفايروس التاجي تتمثل في تغير المناخ والإرهاب البيولوجي.

وفي إجابته عن سؤال حول المخاطر التي يجب أن يستعد العالم لها، قال غيتس في مقابلة مع قناة «فيريتاسيوم» على يوتيوب إن أحدها هو «تغير المناخ».

وأشار غيتس إلى أن معدل الوفيات الناجم عن هذا العامل سيكون «أعلى» كل عام مما يحصل الآن خلال جائحة فايروس كورونا.

ولفت مؤسس شركة مايكروسوفت إلى أن التهديد الثاني يتمثل في الإرهاب البيولوجي، مشيرا إلى أنه إذا أراد أحد ما التسبب في ضرر للبشرية فيمكنه أن يصنع فايروسا، وهذا يعني أن احتمالية مواجهة مثل هذا الأمر أعلى مقارنة بالأوبئة الطبيعية الشبيهة بالراهنة.

وكان غيتس قد صرح في وقت سابق بأن العالم اليوم ليس مستعدا للوباء المقبل، والذي يمكن أن يكون أسوأ بعشر مرات من جائحة «كوفيد-19».