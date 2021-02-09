أعلنت منظمة الصحة العالمية، (الاثنين)، أنها أرسلت فريق استجابة سريعة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساعدة السلطات في مكافحة فايروس إيبولا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إرسال فريق استجابة سريعة لتقديم الدعم للأنظمة الصحية بالكونغو، وذلك عقب رصد حالة إصابة جديدة بمرض فايروس إيبولا، بعد نحو 3 أشهر من انتهاء تفشي المرض، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أدهانوم أن السلطات الصحية في الكونغو تتمتع بخبرة كبيرة في الاستجابة للإيبولا والوقاية من انتقال العدوى بفضل القدرة الهائلة التي تم بناؤها خلال تفشي الفايروس الأخير.

وتابع: «تم تحديد أكثر من 70 مخالطا، وتدعم منظمة الصحة العالمية السلطات المحلية والوطنية لتعقبهم وتقديم الرعاية عند الحاجة».

وأوضح مدير الصحة العالمية «حتى الآن، لم يتم تحديد أي حالات أخرى، ولكن من الممكن أن تكون هناك حالات أخرى لأن المرأة كانت على اتصال مع كثير من الناس بعد أن ظهرت عليها الأعراض».