صدر قرار وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد القصبي أمس (الإثنين)، بتكليف الدكتور فهد آل عقران رئيسا لـ«واس». ورأس آل عقران اللجنة التنفيذية المناطة برسم خطط الوكالة التطويرية، فيما عمل رئيسا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002، وعضوا بمجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر، كما شغل مناصب وعضويات عدة أكسبته رصيدا من الخبرات المتراكمة، إذ كلف بأمانة اللجنة الإعلامية لـG20، ورئيسا للفريق الإعلامي لرؤية 2030 بوزارة الإعلام، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بهيئة الصحفيين السعوديين، وعضو مجلس اتحاد الصحافة الخليجية. كما شارك في القمم والزيارات الرسمية ضمن الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.