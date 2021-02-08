كشف الملحن الكويتي غنام الديكان أن فنان العرب محمد عبده يجهز 3 أغنيات جديدة دفعة واحدة. وقال الديكان: «تلقيت اتصالاً من فنان العرب، انتهى بإرساله 3 أعمال، وبدا جلياً من قراءتي لها أنه حرص على انتقاء نصوصها بعناية». وأبدى الديكان سعادته باللقاء الذي اعتبره تأخر كثيراً، إذ قال لوسائل إعلام محلية (الإثنين): «يسعدني هذا التعاون، لاسيما أننا تأخرنا كثيراً في تقديم عمل فني للجمهور، وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب الجمهور عند طرحها، خصوصاً أن كلماتها تنوعت بين الشعر الفصيح والعامي»، واختتم: «الأعمال سترى النور قريباً.. ولن أخوض في تفاصيل أكثر، ربما يتطلع عبده إلى طرحها بالتزامن مع مناسبة معينة».