حصل أكاديميان سعوديان على شهادة من مكتب براءات الاختراع الأمريكي لابتكارهما مطواة لعمل التواءات قابلة للقياس في أسلاك تقويم الأسنان، وأوضحت الباحثة في برنامج الدكتوراه في علوم طب الأسنان الدكتورة حصة الهويش الحاصلة على البراءة بالتعاون مع الدكتور عبدالله الدريس (الإثنين) أن أطباء التقويم يواجهون في المراحل الأخيرة من علاج الأسنان مشكلة انتظام تاج السن ما يتطلب إضافة التواءات بدرجات دقيقة على أسلاك التقويم وهو ما يوفره الاختراع. فيما يؤكد أستاذ التقويم بقسم طب أسنان الأطفال الدكتور عبدالله الدريس أن المطواة الابتكار يمكن تصنيعها من مواد قابلة للتعقيم ما يجعلها خياراً عملياً واقتصادياً آمناً يتيح استخدامها بين المرضى.