لم تتوقع الزوجة الثانية لعراقي في العقد الخامس أن رفضها زواجه من الثالثة، سيكون سببا في مقتلها بهذه الطريقة البشعة. وفي التفاصيل، وفق صحف عراقية (الإثنين)، توفيت امرأة عراقية في محافظة ذي قار جنوب العراق متأثرة بإصابات بليغة وكسور في مختلف أنحاء جسدها ونزيف حاد، بعدما ألقى بها زوجها من سيارته المسرعة، وبعد نقلها المستشفى تقدمت بشكوى رسمية، غير أنها فارقت الحياة قبل تحويل الشكوى إلى النيابة.وأكد مصدر أمني عراقي القبض على الزوج الذي اعترف أن الخلاف بدأ في السيارة، حين طلب منها الموافقة على ارتباطه بامرأة ثالثة. فيما تمت إحالة الجاني لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.