عبر مقطع فيديو على حسابها في «تويتر» (الإثنين)، وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء شرطين أساسيين لتناول حليب الإبل بأمان، مؤكدة ضرورة أن يخضع الحليب لعملية «البسترة» للقضاء على الميكروبات الممرضة، مؤكدة أن «البسترة» لا تغير صفات الحليب، ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية، كما نصحت بتجنب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين، للوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تتراوح بين النزلات المعوية البسيطة، وصولاً إلى الإعاقة والوفاة. يذكر أن حليب الإبل من أهم المصادر الغذائية لسكان الجزيرة العربية، ويمثل مصدراً غنياً بالبروتينات ويحتوي على مستوبات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والمنغنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، وكمية أقل من الكوليسترول.