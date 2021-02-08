لا يدرك المبتدئون أن التصوير مهمة تحتاج إلى مهارة خاصة، ما يمنح اللقطة بعدا جماليا يرقى لمستوى الاحترافية. ووفق صحيفة «إندبندنت» البريطانية (الإثنين)، يؤكد خبراء التصوير أن هناك 5 أخطاء يجب تجنبها، وهي: استخدام عدسة واسعة لتصوير الشخصيات، ما يضخم الملامح ويظهر عيوب التفاصيل، ومن الأخطاء المتكررة توسيط الهدف دون اعتماد قاعدة التثليث بتقسيم الكادر إلى 3 أثلاث ووضع الهدف في أحدها، فيما يؤدي وضع الهدف أمام مصدر الضوء مباشرة كالشمس إلى ظهور العينين مغلقتين، كما يؤثر عدم الاهتمام بالخلفية على موضوعية اللقطة، فيما يعد تجاهل وضع الهدف في نطاق التركيز وعدم موازنة الإضاءة أبرز أخطاء الهواة.