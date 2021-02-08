أكدت نائبة المدير التنفيذي لمدرسة تبوك لتعليم النساء قيادة المركبات الدكتورة ماجدة راجي العتيبي، أن المرأة السعودية حققت العديد من المكتسبات وتبوأت مكانا رفيعا بعد أن حظيت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، باهتمام ودعم كبير مكنها من تولى العديد من المناصب القيادية، وبتميز أثبتت خلالها نجاحها كشريك فعال في التنمية بالمملكة.جاء ذلك خلال تقديمها ورقة عمل في اللقاء الذي عقدته إدارة القطاع النسائي في غرفة تجارة وصناعة تبوك، تحت عنوان (المرأة وقيادة التغيير) التي تهدف إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية في المنطقة خلال لقاء مفتوح مع الدكتورة ماجدة العتيبي.وتضمن اللقاء استعراض دور مدرسة القيادة في تمكين السيدات من جميع مناطق المملكة، وخصت بالذكر السيدات من ذوات الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العديد من المداخلات من سيدات الأعمال والمجتمع بالمنطقة.