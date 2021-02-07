كشف أطباء ألمان أن دهون البطن «الكرش» تشكل خطرا على الصحة إذا زاد محيط خصر الرجل عن 101 سم، والمرأة عن 89 سم. ووفق DW (الأحد) يتسبب الكرش في زيادة فرص الإصابة بالسكري2، إذ إن إحاطة الكبد بالأنسجة الدهنية تحبس السكري في مجرى الدم بدلا من معالجته بكفاءة، فيؤدي لارتفاعه في الدم، كما يعرضك الكرش للإصابة بالمتلازمة الأيضية (الاستقلابية) فتصبح عرضة لأمراض القلب والجلطات الدماغية، ويزيد كذلك خطر الإصابة بالأورام، إذ تحول بروتيناته الخلايا غير السرطانية إلى سرطانية، فيما يرفع ضغط الدم ما يؤدي لمشكلات الجهاز القلبي الوعائي، تنتهي بذبحات صدرية، وأخيرا يرفع الكرش معدل الإصابة بالخرف 3 مرات.