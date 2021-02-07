بـ«يورو» واحد، (1.2 دولار أمريكي) تملّك منزلاً في «تروينا» على جزيرة صقلية الإيطالية، إذ عرضت البلدية منازلها بمبالغ زهيدة علاوة على منح المشتري 30 ألف دولار لتجديد المنزل، في محاولة لتنشيط السياحة وسط قيود الوباء ونزوح سكاني جماعي للمناطق المزدحمة. أما في بريطانيا، فسجل «جرو» أنثى رقما قياسيا جديدا، إذ بيع على الإنترنت بـ37226 دولارا، ليصبح أغلى كلب راع بالعالم. ووفق «ميرور البريطانية» (الأحد)، تتميز «كيم» البالغة 11 شهراً بمواهب خاصة لأداء مهمات الرعي، إذ يمكنها جمع قطعان كاملة من الأغنام والماشية بمفردها، وبهذا تكسر «كيم» الرقم القياسي المسجل في وقت سابق لأغلى كلب راع بيع بـ27.5 ألف دولار.