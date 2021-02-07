أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن الوزن الزائد يطيل العمر، شريطة أن يكتسب الجسم الكيلوات بعد مرحلة البلوغ. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، حلل باحثو جامعة أوهايو ستيت بيانات جيلين من سكان مدينة فرامنغهام في ماساتشوستس، تراوحت أعمارهم بين 31 و80 عاماً، وتبين أن من كانت أوزانهم طبيعية في سن الرشد ثم أصبحوا زائدي الوزن فيما بعد دون سمنة، يعيشون لفترات أطول، بينما سجل البدناء بسن الرشد أعلى معدل وفيات. وحذرت الدراسة الشباب خصوصاً، من تعمد زيادة الوزن بما يرفع مؤشر كتلة الجسم BMI عن 25، إذ إن زيادة الوزن تصبح أكثر أماناً في مرحلة عمرية لاحقة.