بدأت اليوم (الأحد)، أول أيام «بذرة الست»، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري. ووفق باحث الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: «الأربعاء القادم أول أيام نوء العقارب، ذات الـ3 منازل: سعد الذابح - العقرب الأولى (السم)، وسعد بلع - العقرب الثانية (الدم)، وسعد السعود- العقرب الثالثة (الدسم)، ولها من أسمائها نصيب، وعدد أيامها 39، وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية قد تحصل منها أضرار». وأضاف: «الذابح وبلع يأتيان في فصل الشتاء، والسعود في الربيع، وتقول العامة إذا دخلت العقارب صار الخير قارب». واختتم: «يتصف موسم العقارب بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة».