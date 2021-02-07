أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حيرة متابعيها بعدما نشرت صورة على حسابها في «إنستغرام» (الأحد) مرفقة بتعليق غامض قالت فيه: «من عوارض فايروس كورونا فقدان حاسة التذوق، وبالعودة للوراء إلى شخص عرفته، أعتقد أنني كنت مصابة بهذه الأعراض من سنوات»، فيما انهالت عليها التعليقات، إذ تكهن البعض أنها تقصد مدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري، الذي تتهمه بسرقة 63 مليون جنيه وينتظر جلسة محاكمة نهائية خلال أيام. وكانت وهبي تصدرت محركات البحث على «قوقل» خلال الساعات الماضية، إثر تعبيرها عن غضبها الشديد من تعليق يحمل ألفاظا نابية ردت فيه على متابعة تمنت لها الموت في انفجار بيروت.