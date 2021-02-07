لم يتخيل قسم مرور مدينة حيدر أباد الهندية، أن مخالفته لسائق دراجة نارية ستنتهي بقطعه الكهرباء عن إشارة مرور ومركزين شرطيين. وفي التفاصيل، وفق صحيفة «إنديان توداي» (الأحد)، مر الشاب شالان آلان على دورية مراقبة مرورية، وحين سئل عن مستنداته، تبين أنه يقود دراجته النارية دون رخصة، فحرر رجل المرور مخالفة بما يوازي 100 ريال، فيما لم يجد شالان الذي يعمل في شركة الكهرباء، وسيلة للانتقام لنفسه سوى قطع الكهرباء عن إشارات المرور، ولم يكتف بذلك، إذ قطع بعد أسبوعين الكهرباء عن مركزين للشرطة، وبالتحقيق اكتشف أن «شالان» وراء الواقعة، فقبضوا عليه وأحيل للمحاكمة بتهمة الاعتداء على الممتلكات العامة.