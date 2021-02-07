اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من اليوم (الأحد) 7 فبراير 2021، تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخص عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

كما حددت اللجنة الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي كما يلي: المراكز التجارية (40%)، المطاعم والمقاهي (60%)، المنشآت الفندقية (60%)، الشواطئ الخاصة وأحواض السباحة (50%)، الشواطئ والحدائق العامة (60%)، الصالات الرياضية (50%)، مركبات الأجرة (45%)، حافلات النقل (75%).

وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.