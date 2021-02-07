فاجأت منى السابر متابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه تبكي بحرقة معبرة عن صدمتها من تطور أحداث قضيتها مع ابنتها حلا الترك التي طلبت من المحكمة حق الحصانة لحمايتها من أمها. ونشرت السابر فيديو على حسابها في «سناب شات» مساء (الجمعة)، قالت فيه: «الأم عادة تتعامل وتفكر بطريقتها العاطفية تجاه أبنائها، ولكن بعد اللي شفته في المحكمة اليوم ما في أمل». وتابعت: «طلب حلا صدمني خصوصا أننا تقابلنا قبل أسبوعين وأكدت أنها من المستحيل أن تؤذيني». وعبرت السابر طليقة المنتج محمد الترك عن أملها في إنصاف القضاء وخروجها من تلك الأزمة. وشهدت القضية جلسات عدة حول خلاف على 200 ألف ريال بحريني.