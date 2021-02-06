أثبتت دراسة بريطانية حديثة فائدة غير متوقعة لفنجان قهوة واحد يومياً، إذ يقلل فقدان السمع لدى الرجال بنسبة 15%. ووفق صحيفة «مترو» البريطانية (السبت)، أكد باحثو مستشفى لندن الملكي أن تحليل بيانات 37000 من الذكور والإناث، أظهر أن تناول الرجل فنجان قهوة في أي وقت من اليوم يحافظ على حاسة السمع، بينما لم يؤثر إيجاباً على النساء. وأرجع الباحثون ذلك للمستويات العالية لهرمون الأستروجين المسؤول عن حماية النساء، الذي يفقدنه مع التقدم في العمر، ما يقلل تأثير النظم الغذائية على سمعهن. واستدرك الباحثون: «فوائد القهوة لا تحصى سواء كانت تحوي كافيين أو منزوعة، أو مصفاة أو لا».