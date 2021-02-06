كشف علماء جامعة كامبريدج أن تغير المناخ هو السبب المرجح لظهور وباء كورونا المستجد. ووجد الباحثون أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية خلال القرن الماضي، دفعت إلى نمو موائل الغابات التي تفضلها الخفافيش، ما جعل جنوب الصين، لاسيما «يونان» بؤرة لتجمعها. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، يقول قائد الفريق الدكتور روبرت ماير من قسم علم الحيوان: «تحتضن الخفافيش فايروسات حيوانية كسارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفايروس إيبولا وكورونا، إذ أظهر البحث الحالي انتقال 40 نوعاً مختلفاً من الخفافيش لغابات الصين تحمل 100 نوع آخر من الفايروسات التاجية، وقد يكون ذلك خطوة مهمة للتوصل لأصل نشأة الوباء».