لاشك أن الحياة العملية مليئة بالضغوط والصعوبات، ما يؤثر سلبا على مسيرتك المهنية، ووفق «لينكد إن» (السبت)، يؤكد خبراء التوظيف أن الآلاف يعانون من 5 سلبيات تعرقل مسيرتهم العملية وتفقدهم النجاح المهني، وهي: الإدارة غير الحكيمة للوقت، نتيجة عدم الالتزام بمواعيد العمل، ما يستوجب تقدير كل دقيقة وإعطاءها حقها. أما الفشل في تنفيذ الوعود المقطوعة، فيفقدك ثقة مسؤوليك، كما يؤثر انعدام روح المسؤولية على مدى احترافك المهني، فيما تؤدي الأنانية وعدم العمل بروح الفريق للفشل في تحقيق الأهداف العامة للشركة، وأخيرا، يؤدي عدم القدرة على تحمل الضغط إلى تراجع أدائك المهني، فما من وظيفة تخلو من التوتر والضغط.1- الإدارة غير الحكيمة للوقت2- فشل تنفيذ الوعود المقطوعة3- انعدام روح المسؤولية4- غياب العمل بروح الفريق5- عدم تحمل ضغط العمل