اعترفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتمكن القلق منها بسبب انتشار فايروس كورونا، موضحة أنها أحيانًا تستيقظ من نومها ليلا وتفكّر في الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فايروس كورونا وكيفية إدارتها، ثم يراودها الأمل في أن يسمح انخفاض أعداد الإصابات في ألمانيا بفتح المتاجر، لاسيما صالونات الشعر.

وقالت ميركل في مقابلة مع قناة «ار تي إل» الألمانية: «أستفيق أحياناً خلال الليل وأفكر بكل ما يجري، إنها مرحلة صعبة بالنسبة لي أيضاً لأنه علينا التفكير جيداً، أعيد كل شيء في رأسي في كافة الاتجاهات قبل أن أتخذ قراراً، هذا يقلقني فعلاً».

وأضافت بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية: «أجد صعوبة في الانقطاع عما يجري هذه الأيام».