أقرت الكويت عقوبات تأديبية على الموظفين المخالفين لدى الجهات الحكومية للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فايروس كورونا. وأعلن ديوان الخدمة الكويتي، أمس (الخميس)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن هناك تدرجاً في العقوبات تبدأ بالإنذار ثم الخصم من مرتب الموظف بطريقة متدرجة تبدأ بعقوبة الخصم يوماً واحداً من المرتب وتشديدها بما يتناسب مع المخالفة وتكرارها بما لا يزيد على 15 يوماً في المرة الواحدة.



وأوضح الديوان أن العقوبات تأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الأربعاء بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية. وذكر الديوان أنه سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وضمنه التزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية بخصوص الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفايروس.



ولفت إلى أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفايروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها.

وأضاف أن عدم التزام الموظف بتلك التعليمات يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمادة 55 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه.