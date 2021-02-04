في حين يواصل فايروس كورونا إثارة الرعب حول العالم بغموضه وتحوراته، تتجه الأنظار نحو ووهان الصينية بؤرة تفشي الفايروس، حيث تفقد خبراء منظمة الصحة العالمية عددًا من المواقع البارزة التي لها صلة بمنشأ الفايروس، بما في ذلك سوق للمأكولات البحرية حيث سُجلت أولى الإصابات.

وفي هذا الشأن، بدأ خبراء منظمة الصحة العالمية، يستبعدون فرضية تسرّب الفايروس من مختبر، حسبما أكد كبير خبراء المنظمة في ووهان بأن الفريق الذي يزور الصين أجرى مناقشات «صريحة جدًا» مع العلماء الصينيين حول منشأ الفايروس المسبب لوباء كوفيد-19، بما في ذلك فرضية تسربه من مختبر للفايروسات.

وقال بيتر بن امبارك إن المحادثات تناولت مزاعم تناقلتها وسائل الإعلام العالمية على نطاق واسع، بعد يوم من زيارته وفريقه مختبر ووهان للفيروسات.

ومن دون أن يتطرق إلى فرضيات محددة، وصف بن امبارك بعضها بأنه بعيد عن كل تصور عقلاني، مؤكدًا أن المحققين لن يضيعوا الوقت في مطاردة أكثر المزاعم غرابة.

كما قال بن امبارك إن المناقشات مع علماء المختبر كانت مفيدة لفهم موقف العاملين فيه «بالنسبة للعديد من هذه التصريحات والادعاءات التي شاهدها الجميع وقرأ عنها في الأخبار». وبدا أنه يرفض بعض هذه الفرضيات بوصفه الكثير من التكهنات بأنها تنفع أن تكون «سيناريوهات ممتازة لأفلام ومسلسلات جيدة للسنوات المقبلة».

وأكد أن الرحلة إلى ووهان التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع القادم، لن تؤدي إلى استنتاج نهائي بشأن كيفية انتقال الفايروس من الحيوانات إلى البشر.

وقال «لن نتوصل إلى فهم كامل نهائي لمنشأ هذا الفايروس، لكنها ستكون خطوة أولى جيدة ستكون أفضل طريقة قوية وواضحة جدًا لشرح كيف يمكن المضي قدمًا».