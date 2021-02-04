أكد التحليل المبدئي للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا، أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال في الوقاية من فايروس «كورونا» المستجد لأكثر من 22 يوماً بعد تلقي الجرعة الأولى، ولم يؤد إلى ظهور أي حالة حادة أو ضرورة دخول المستشفى.

وأظهرت النتائج أن فاعلية اللقاح تصل إلى 76% بعد تلقي الجرعة الأولى بحماية تستمر حتى الجرعة الثانية مع فاصل زمني يصل إلى 12 أسبوعاً أو أكثر بين الجرعتين، وتستمر فاعليته بالزيادة حتى 82%.

وأظهر التحليل أن اللقاح يقلل من قدرة انتقال الفايروس بلا أعراض وذلك بناءً على نتائج مسحات أسبوعية من متطوعي تجربة المملكة المتحدة، وكشفت البيانات أيضاً أن النتائج الإيجابية لتحليل كورونا «pcr» انخفضت بنسبة 67% بعد تلقي الجرعة الأولى، و50% بعد تلقي الجرعتين، مما أثبت أثره البالغ على تقليل قدرة انتقال الفايروس.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في المستحضرات الصيدلانية الحيوية بشركة أسترازينيكا (سير مين بانغالوس): «يؤكد التحليل المبدئي أن اللقاح يقي من المرض الحاد ويبقي الجميع خارج المستشفى، بالإضافة إلى أن تمديد الفاصل الزمني بين الجرعتين لا يعزز فاعلية اللقاح فحسب بل يؤدي لتلقي المزيد من الأشخاص للقاح، ونؤمن أن أثر اللقاح سيكون عظيماً على الوباء بناءً على النتائج الأخيرة بشأن أن اللقاح يحد من انتقال العدوى».

وسيستمر تحليل البيانات ومشاركتها مع المنظمين في جميع أنحاء العالم دعماً لمراجعاتهم المستمرة بشأن الإمدادات الطارئة أو الموافقة المشروطة خلال الأزمة الصحية الراهنة، وتسعى أسترازينيكا أيضاً إلى الحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستعمالات الطارئة لتسريع مسار توفر اللقاح في الدول ذات الدخل المحدود.

ويمكن تخزين اللقاح ونقله والتعامل معه في درجة تبريد معتدلة (2 – 8 درجة مئوية 36 – 46 فهرنهايت) لمدة ستة أشهر على الأقل، ويستخدم في أماكن الرعاية الصحية.

وتواصل أسترازينيكا العمل والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان الوصول الشامل والعادل للقاح بدون ربح خلال الجائحة.