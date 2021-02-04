نوهت عضو مجلس النواب النائبة غاده عجمي بتقديم وزارة الطيران المدني كافة التسهيلات لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر خلال جائحة فايروس كورونا، خصوصاً العاملين في الخارج عبر إرسال رحلات استثنائية مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل سلامة المواطنين، مقدمة الشكر إلى وزارة الطيران المدنى على جهودها الكبيرة.جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار، بالنائبة غادة عجمى، وبعض المصريين العائدين من الخارج، بمقر الوزارة اليوم؛ لمناقشة كيفية الاستفادة من الكوادر المصرية بمجال الطيران المدنى العائدة من بعض الدول العربية خلال أزمة كورونا.وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالنائبة وأكد حرص وزارة الطيران بمتابعة كل ما يخص العاملين المصريين بالدول العربية، فى ظل اهتمام الدولة بالعمالة المصرية بالخارج باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة.