منطلقا من «همة طويق».. العبارة التي قلدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وساما على صدور أبناء شعبه، عقد «رحالة المدينة» المواطن غازي عودة الحجيلي الحربي عزمه وشد رحاله صوب الرياض، انطلاقا من المدينة المنورة سيرا على الأقدام.

«عكاظ» التقت الرحالة الحربي، أثناء توجهه من المدينة المنورة إلى الرياض، كاشفا أنه انطلق من المدينة إلى ينبع في رحلة استغرقت 3 أيام، فيما استغرقت رحلته من المدينة المنورة إلى العلا 8 أيام ونصف، فيما استغرق في رحلته الأخيرة من المدينة المنورة إلى الرياض -مرورا بالقصيم- 23 يوما، تخللتها 3 أيام للراحة.





وكشف الحربي أنه يعتزم توسعة نطاق رحلته لتشمل دول الخليج، واستعد للرحلة التي أسماها «دام عزك يا وطن وخليجنا واحد»، مشيرا إلى أنه بانتظار الموافقة الرسمية له لاعتماد الرحلة وانطلاقه صوب دول الخليج، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نظير الأمن والأمان الذي تعيشه مملكتنا الحبيبة، وهو ما كان دافعا وحافزا له في مسيرته ورحلته، مقدما شكره أيضا لصحيفة «عكاظ» التي أتاحت اللقاء معه وتابعت رحلته أولا بأول.