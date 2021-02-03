كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن توفير الوزارة لقاحات كورونا بكميات كبيرة من مصادر مختلفة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي. وأكد الربيعة، خلال كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) في الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ 20، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه. وقال «إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعاً في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا».ونوه بحجم التجهيزات الصحية الكبيرة في السعودية، إذ زادت عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%. وأضاف «يتوفر اليوم أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع».