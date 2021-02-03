أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن السعودية حرصت مند بدء الجائحة على تسهيل أداء العمرة لأكثر من 100 ألف معتمر تواجدوا في المدينة المنورة و600 ألف معتمر في مكة، مؤكدا أن المملكة قادرة على إدارة الحج في كافة الظروف وبأعلى التقنيات المستخدمة في التنظيم الدقيق لإدارة الحشود والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، مستشهدا بتجربة موسم حج ١٤٤١ الذي استُكمل بصورة مشرفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان (قصة نجاح المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وأثرها في رحلة الحج والعمرة)، ضمن جلسات الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة التي نظمته جامعة أم القرى، تحت عنوان «تحسين التجربة في رحلة ضيف الرحمن».

وقال بنتن: «الدراسات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية خلال موسم الحج الاستثنائي فرصة كبيرة للوصول إلى تحليلات دقيقة لمراحل أداء الحج والعمرة ودور كل جهة، والوصول إلى حوكمة لإدارة الحج والعمرة بصورة مبسطة، تمكننا بأن نتوقع عدم رؤية الزحام العشوائي الذي كان يحصل في الأعوام السابقة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، وستكون هناك معايير محددة للخدمات وتوصيف كمي ونوعي لكل خدمة مقدمة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة سواء لأداء مناسك العمرة أو أداء مناسك الحج».