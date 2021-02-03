كشفت دراسة هندية حديثة أن الصداع المتكرر في مؤخرة الرأس، أهم علامة لارتفاع الكوليسترول، ما يهدد بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، يؤكد أطباء مستشفيات Medicover التابعة لهيئة الرعاية الصحية الهندية، أن وجود الكثير من الكوليسترول الضار في الدم يؤدي لانسداد الأوعية الدموية، وإذا ترك دون علاج، يمزقها ويسبب السكتة الدماغية. وتلعب الأطعمة دورا مهما في مستويات الكوليسترول في الدم، ويعد استبدال اللحوم بالأسماك الزيتية 2-3 مرات أسبوعياً أحد أكثر الطرق فعالية لخفض مستويات الكوليسترول الضار، كما يقلل تناول أوميغا 3 من الدهون الثلاثية في مجرى الدم، ما يمنع ظهور اضطرابات القلب غير الطبيعية.