قبضت سلطات المكسيك على 12 شرطيا بعد اكتشاف 19 جثة متفحمة قرب حدود الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق صحف محلية (الأربعاء)، قال المدعي العام المكسيكي إيرفينج باريوس: «يواجه رجال ونساء الشرطة تهم قتل وإساءة استغلال السلطة والإدلاء بأقوال كاذبة»، مؤكدا أن الجثث وجدت محترقة بعد قتلها برصاصات شرطية في بلدة سانتا أنيتا شمال البلاد، جميعهم من جواتيمالا عدا مهرب مهاجرين مكسيكي. ويفر عشرات الآلاف من سكان أمريكا الوسطى كل شهر من الفقر والعنف في بلادهم سعيا وراء حياة أفضل في الولايات المتحدة.يذكر أن المكسيك تشهد أعمال عنف هائلة منذ اندلاع ما يسمى «حرب المخدرات» أواخر عام 2006.