تخضع الممثلة المصرية حورية فرغلي لـ3 جراحات في ولاية شيكاغو الأمريكية، إذ قرر الطبيب المعالج إجراء أول جراحة اليوم (الخميس) باستقطاع عظمة من قفصها الصدري لزرعها في أنفها كآخر حل لعودته لشكله الطبيعي. وبعد بناء الجسد العظمي ستجرى عمليتان متتاليتان خلال 40 يوماً. ويقول الطبيب إن الجراحة الحالية تأتي بعد فشل 11 عملية سابقة، وقد وضعت على الأجهزة لمدة 48 ساعة لملء دمها بالأكسجين لنتمكن من إجرائها. يذكر أن فرغلي تصدرت «ترند» غوغل (الأحد) الماضي بصورة من داخل غرفة العمليات. فيما أكدت صحف مصرية أنها ستخضع لترميم أنفها الذي تحطم إثر سقوطها من أعلى حصان أثناء التدريب على الفروسية.