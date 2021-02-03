بغض النظر عن نوع الجهاز الإلكتروني المستخدم لقياس ضغط الدم في المنزل، يؤكد الأطباء ضرورة اتباع 5 خطوات حتى تضمن قياسا صحيحاً، وهي: التأكد من تفريغ المثانة تماما من البول، والانتظار 30 دقيقة بعد تناول الطعام أو المشروبات التي تحوي كافيين، مع ضرورة تجنب الكلام لمدة 5 دقائق قبل القياس، واتخاذ وضعية جلوس مريحة ودعم الظهر، وعدم وضع الساقين على بعضهما، ورفع اليد اليسرى إلى مستوى القلب، ولف السوار المطاطي المرافق للجهاز حول المنطقة العليا للذراع، مع تجنب وضعه فوق الملابس، والتأكد أن السوار مريح ولا يضغط بقوة على الذراع، على أن تفصله عن الكوع مسافة 2.5 سم.1 - التأكد من تفريغ المثانة تماماً2 - مرور 30 دقيقة على آخر طعام3 - تجنب الكلام 5 دقائق قبل القياس4 - رفع اليد اليسري لمستوى القلب5 - وضع السوار أعلى الكوع بـ2.5 سم