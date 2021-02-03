سعدت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما «ميشال أوباما» بهدية شخصية مؤثرة من سيدة البيت الأبيض الجديدة، جيل بايدن.

وتسلمت ميشال من صديقتها، زوجة الرئيس الأمريكي الجديد، سلة من الخضروات المقطوفة من حديقة المطبخ بالبيت الأبيض، والتي كانت قد زرعتها عندما كانت تسكن الأبيض، في العام 2009.

وحسب موقع «روسيا اليوم» شاركت ميشال أوباما صورة التسليم على صفحتها في «إنستغرام»، وقالت: "ممتنة جدا لحزمة العناية الجميلة هذه من السيدة الأولى المذهلة! كانت هذه الخضار الطازجة من حديقة البيت الأبيض مفاجأة رائعة ولذيذة.. أحبك يا جيل!

من جانبها، ردت جيل بايدن، في التعليقات: «الطعام هو الحب» مع رمز تعبيري على شكل قلب أخضر.